Ex-BBB Daniel Lenhardt anuncia estreia no OnlyFans

O ex-BBB Daniel Lenhardt, da edição 2020, anunciou que vai estrear na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. A declaração foi dada ao podcast Famacast, divulgado nessa quinta-feira (1º).

Daniel deve publicar ensaios de um nu artístico junto com o ex-namorado, o modelo Marcus Lobo, para a plataforma.

De acordo com o gaúcho, o OnlyFans já o tinha convidado anteriormente. Ele, no entanto, não tinha interesse. Agora, o ex-BBB mudou de ideia e resolveu a aderir à plataforma.

"Eu e o Marcus fizemos um ensaio com um fotógrafo da Alemanha que estava no México. Fizemos umas fotos sensacionais e ele (o fotógrafo) também deu essa ideia", explicou ao se referir a adesão ao OnlyFans.

Ainda segundo Daniel, o conteúdo será apenas artístico.

"Quero trazer um conteúdo legal que não vou poder publicar no Instagram. O objetivo é esse: postar um conteúdo bacana e quebrar uma barreira. As pessoas vão poder sentir várias coisas, não só tesão. Sentir o que é uma conexão", declarou.

As informações são do Hugo Gloss, no Uol.