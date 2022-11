Babi é ameaçada por Deolane em 'A Fazenda' e equipe emite nota de repúdio

A advogada Deolane Bezerra virou alvo de mais uma reclamação na 'Fazenda 14', dessa vez após discutir com a atriz Bárbara Borges, a Babi, outra participante do reality show. Em meio ao embate direto no domingo (20), Deolane ameaçou "quebrar a cara" da colega de confinamento, resultando em uma nota de repúdio da equipe da ex-paquita.

"Você me ameaçou não sei mais quantas vezes", disse Bárbara durante uma dinâmica da discórdia. De frente para a atriz, no entanto, Deolane não se intimidou. "Ameacei de quebrar a sua cara", disse, ouvindo de Babi que seria criminosa. "Não dá nada!", respondeu.

"Ah, não dá em nada? Você é da lei, né? Você pode me quebrar e não vai dar em nada! Valeu, Brasil! Estou sendo ameaçada para além da Fazenda", questionou a participante, chamando Deolane de "tirana, opressora, narcisista, cruel e má".

Nota de repúdio

Logo em seguida, ainda na noite de domingo (20), a equipe da artista usou as redes sociais para emitir nota de repúdio às atitudes da advogada, agradecendo o apoio recebido até então.

Foto: reprodução/Instagram

"Repudiamos qualquer toda e qualquer forma de agressão, seja verbal ou física. Repudiamos não só quando a nossa participante é a vítima, mas a qualquer participante", continuou o comunicado.

A equipe citou o artigo 147 do Código Penal, que fala sobre o crime de ameaça, e lembrou que Bárbara não ameaçou Deolane.

"É inadmissível qualquer um passar por essa situação e o agressor, após ameaçar, ainda sugerir que a lei não se cumprirá e ficará impune", complementou o comunicado.