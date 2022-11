Deolane diz sentir vontade de agredir André Marinho durante festa de 'A Fazenda 2022'

Durante festa de "A Fazenda 2022", da Record TV, realizada na noite desta sexta-feira (18), Deolane Bezerra revelou vontade polêmica durante conversa com Ellen Cardoso, a Moranguinho. À amiga, a advogada disse querer "dar um murro na cara" do também participante André Marinho.

"Amiga, é homem, mas a vontade de amassar, de dar um murro na cara, um soco. Juro por Deus. Não tô nem aí, cara, mas minha vontade é de dar um tapão na cara e falar: 'Aprende a ser homem, vagabundo'" contou

'Malandro'

Em resposta, Moranguinho concordou com a advogada, contando que também tinha vontade de "dar umas porradas" no peão. Após a resposta da colega de confinamento, Deolane continuou, afirmando que "malandro" era a palavra para André.

Prosseguindo no assunto, Ellen reclamou que Marinho queria continuar defendendo Iran, do grupo oposto ao da dupla, até a final do programa: "Queria tirar todo mundo e o Iran ficando".

Horas mais cedo, antes da festa, a dançarina já havia alfinetado o peão, argumentando que ele havia se aproximado delas por interesse.