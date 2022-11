Harry Styles e Olivia Wilde estão 'dando um tempo' em relacionamento, afirma site

O cantor Harry Styles e a atriz e diretora Olivia Wilde estão 'dando um tempo' no namoro de quase dois anos. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) pela revista estadunidense People.

Uma pessoa próxima ao casal disse à revista que a decisão foi amistosa e eles continuam amigos. "Ele está em tour e agora viajando. Ela está focando em seus filhos e no seu trabalho em Los Angeles", disse.

Outra fonte não identificada afirmou que os dois deram um tempo no relacionamento porque precisam lidar com prioridades diferentes no momento.

Olivia foi vista no show de Harry em Los Angeles, na última terça-feira (15), ao lado dos dois filhos, Daisy e Otis.

Relacionamento polêmico

Harry e Olivia nunca confirmaram publicamente o relacionamento, que começou a ser noticiado há quase dois anos. Eles foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro de 2021, em um casamento na Califórnia.

Em julho do mesmo ano, os dois foram flagrados aos beijos durante viagem à Itália. Na época, o cantor foi apontado como o pivô da separação de Olivia e do ator Jason Sudeikis, pai de Daisy e Otis.

Os dois se aproximaram durante a produção do filme "Don't Worry, Darling", dirigido por Wilde, e estrelado pelo músico. Ele foi contratado em setembro para substituir Shia LaBeou no longa.