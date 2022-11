Thyane Dantas se pronuncia após críticas envolvendo empregada doméstica

A influenciadora digital Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, se pronunciou após ser criticada nas redes sociais por fala sobre a empregada doméstica que trabalha em sua casa, identificada apenas como Raimunda.

Em suas próprias redes, na noite desta sexta-feira (18), Thyane publicou uma série de fotos ao lado da mulher e reclamou do "ambiente de ódio criado na internet" que "constrange, assusta e mata".

"Lamento profundamente a realidade que tantos vivem e sofrem por condições estruturais e jamais quero fazer parte de qualquer coisa que não dignifique meu próximo. A minha intenção de fala foi baseada no imenso amor e afeto que nutrimos entre nós nesse ambiente familiar seguro e livre da maldade sempre repercutida por quem faz de debates legítimos causas de ataques pessoais", escreveu a influenciadora nos 'Stories' do Instagram.

Na mesma rede social, mais cedo, a esposa de Safadão divulgou vídeos de Raimunda dizendo, no momento em que mostrava a profissional cozinhando e servindo a mesa: "Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha".

Nas redes, usuários comentaram o caráter problemático da publicação. "O Brasil nunca será um país do futuro enquanto profissionais da limpeza não tiverem dignidade", apontou o influenciador e ativista Antonio Isuperio.

Thyane rebateu as críticas afirmando que Raimunda integra o quadro de funcionários de sua família há cerca de 20 anos, que cuidou dela na infância e que mantém com a profissional "profundo vínculo de respeito, valorização e afeto".

Racismo estrutural

O assunto foi bastante comentado no Twitter ao longo do dia. "Para muitos, pode parecer 'mimimi', mas essa fala da Thyane, esposa do Wesley Safadão, me incomodou tanto. 'Mainha dizia que quando eu casasse Raimunda era minha'. Como assim? Igual mercadoria? A internet dá voz para tanta gente sem noção", escreveu um internauta.

"A novela sobre racismo estrutural segue firme. Que nojo", apontou outro.