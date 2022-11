Thyane Dantas é criticada após dizer que mãe ofereceu empregada doméstica como presente de casamento

A influenciadora Thyane Dantas, esposa do cantor Wesley Safadão, virou alvo de críticas nas redes sociais após divulgar uma série de vídeos de uma das empregadas domésticas da casa dela. A mulher, identificada como Raimunda, é citada por Thyane nos Stories do Instagram e estaria no quadro de funcionários da família da influenciadora há pelo menos 23 anos.

"Mainha dizia que, quando eu casasse, Raimunda era minha", diz Thyane no início de uma série de imagens em que mostra Raimunda cozinhando e servindo a mesa.

Os vídeos parecem ter sido gravados na fazenda do cantor Wesley Safadão, na cidade de Aracoiaba, no Ceará. A data da gravação, no entanto, não ficou clara conforme a repercussão nas redes sociais.

Legenda: Thyane fez os Stories no Instagram Foto: reprodução/Instagram

"Era a única pessoa que eu tinha coragem", diz a mãe de Thyane, fazendo referência aos cuidados diários com a filha. "Mas você nunca quis, né? Para eu não ficar sozinha", complementa ela, deixando claro que Raimunda continua trabalhando com ela.

Racismo estrutural

Nas redes, usuários comentaram o caráter problemático da publicação. "O Brasil nunca será um país do futuro enquanto profissionais da limpeza não tiverem dignidade", apontou o influenciador Antonio Isuperio, também no Instagram.

"E a novela sobre racismo estrutural segue firme. Que nojo", apontou outra pessoa nos comentários da postagem. "Já já botam a Raimunda para gravar um vídeo dizendo que é muito bem remunerada e é tratada bem", finalizou outro.

Até o momento, nem Thyane, nem outro familiar da influenciadora comentou a repercussão do assunto.