Ex-bailarina do Faustão diz que Thyane Dantas já pediu que balé ficasse longe de Safadão

A dançarina Thay Gonçalves, bailarina de Rodrigo Faro e ex-bailarina do Faustão, disse em entrevista ao Pocah Podcast já ter enfrentado situações desconfortáveis trabalhando com famosos. As informações são da Quem.

Durante a conversa, ela disse que namoradas e mulheres dos músicos costumam não gostar que as bailarinas fiquem no mesmo espaço que eles. Para exemplificar, ela citou a influencer Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão.

"Tem artista que a mulher não gosta que se aproxime, que o balé esteja perto. Tem mulher que pede para o balé ficar em outro lugar… Por exemplo: o camarim é aqui, o artista vai subir, aí falam: 'ó, o balé tem que mudar de lugar, porque a esposa do artista vai ficar aqui'", começou Thay.

Quando o apresentador cita o nome de Safadão, Thay entrega que já teve que lidar com esse tipo de coisa por conta de Thyane. "Eu citei esse negócio do balé mudar de lugar porque foi com ele [Wesley Safadão] que aconteceu. A esposa dele tinha pedido pra gente não estar onde ela ia estar e nem onde ele ia passar", revelou.