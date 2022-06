Sérgio Hondjakoff estaria em surto e pais temem que ele tenha uma overdose

Os pais do ator Sérgio Hondjakoff revelaram que temem que o filho tenha uma overdose, causada pelo uso abusivo de entorpecentes. Na segunda-feira (6), o interprete do personagem Cabeção, da novela 'Malhação', chegou a ameaçar a vida do pai ao exigir R$ 1 mil para ir a São Paulo.

Em áudios enviados ao programa Balanço Geral, da Record TV, a mãe e o pai do artista revelaram que ele está há seis dias sem dormir, apenas usando álcool e drogas. Em 2021, o ator admitiu lutar contra a dependência química.

“Ela diz que o filho tá em surto há seis dias sem dormir, bebendo e usando drogas. Tá trancado em casa com uma barra de ferro ameaçando quem quiser entrar”, relatou a jornalista Fabíola Reipert.

Nas gravações, os pais de Sérgio Hondjakoff contaram que o ator colocou móveis atrás da porta com intuito de fazer uma barreira. Ele ainda estaria ameaçando trocar uma televisão por entorpecentes. Essa não seria a primeira vez que ele usaria objetos para adquirir mais drogas, antes já teria usado um celular.

“Os pais já são idosos, estão com medo. O pai tem 73 e a mãe, 64 anos. A mãe disse que está com medo de infartar e com medo obviamente do filho ter uma overdose. Ela fala que ele não quer ser ajudado”, detalhou a comunicadora.

Ameaça ao pai

Legenda: Ator ameaçou pai com barra de ferro durante transmissão ao vivo nas redes sociais Foto: reprodução/redes sociais

Na segunda-feira, o ator fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que aparece visivelmente alterado e exige que o pai lhe entregue R$ 1 mil, quantia que seria usada para ele viajar para São Paulo.

"Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f*der. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns 'tequinhos' e eu fico muito louco", disse Sérgio.

A expressão utilizada por ele durante a live faz referência ao consumo de cocaína.

A ameaça, então, veio logo depois. Hodjakoff chegou a mostrar um bastão que, segundo ele, seria utilizado para bater no próprio pai.

"Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais", completou.

