Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de 'Malhação', aparece alterado em live e ameaça matar o pai

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção na novela 'Malhação', surgiu alterado em uma live no Instagram na noite da última segunda-feira (6). Na transmissão, ele revelou que pediu R$ 1 mil ao pai para ir a São Paulo e ameçou matá-lo caso não recebesse a quantia.

"Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me f*der. Eu tô pedindo mil reais para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns 'tequinhos' e eu fico muito louco", disse Sérgio.

A expressão utilizada por ele durante a live faz referência ao consumo de cocaína. Ainda no ano passado, o ator admitiu que lutava contra o vício em álcool e drogas.

A ameaça, então, veio logo depois. Hodjakoff chegou a mostrar um bastão que, segundo ele, seria utilizado para bater no próprio pai.

"Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais", completou.

Internação

O vício do artista veio a público em agosto de 2021, quando o Ministério Público interditou a clínica de reabilitação em que ele estava. Situado em Pindamonhangaba, o lugar mantinha os 46 internos em cárcere privado e, com o fechamento, o nome de Sérgio foi divulgado pela imprensa.

Em um vídeo, o intérprete de Cabeção negou a informação, mas acabou voltando atrás para afirmar que estava em batalha contra o próprio problema.