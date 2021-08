Sérgio Hondjakoff, o 'Cabeção', admite mentira e diz que estava internado para reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff, mais conhecido como o personagem 'Cabeção' de Malhação, confirmou ao portal UOL que mentiu ao negar que estava internado em clínica de reabilitação. O local foi interditado por acusações de manutenção de pacientes em cárcere privado.

Segundo Hondjakoff, a mentira teria sido divulgada para proteger as informações do filho. "Fui internado porque foi preciso e menti para preservar a minha família e principalmente o meu filho, que só tem um ano de idade", relatou ao portal.

Leia mais Zoeira Ator Eduardo Moscovis é internado com Covid-19 em hospital do Rio de Janeiro

Em áudio, o ator também contou que o medo surgiu por conta da Internet, já que não queria que o filho "tomasse conhecimento um dia desse fato, depois de ele já ter nascido". Veja o vídeo divulgado inicialmente:

Além disso, ele pediu desculpas pela situação. "É com muita vergonha que venho através desse áudio pedir mil desculpas às pessoas que gostam de mim e às que não gostam. Enfim, às pessoas em geral. Quero pedir desculpa por ter gravado um vídeo ontem mentindo sobre a minha internação", completou.

Vídeo desmentindo

O vídeo desmentindo o caso surgiu logo após confirmação de que o Ministério Público de São Paulo fechou uma clínica de reabilitação em Pindamonhangaba, no interior de SP, após denúncia de maus-tratos aos pacientes

Pouco tempo depois, ele recorreu às redes sociais para afastar os rumores. "Estou gravando esse vídeo para desmentir mais um boato que saiu na Internet a meu respeito, que eu estava internado em uma clínica em cárcere privado. Não, mentira. Estou aqui com a minha mãe em Resende, curtindo essas férias de inverno, estou mais perto da minha vó, que já está velhinha, da minha tia também, minha família materna", disse.

Segundo informações do G1, na unidade fechada pelo Ministério Público, além do ator, foi constatado que 45 pacientes faziam tratamento para reabilitação do uso de drogas trancados em quartos. O nome dele teria sido confirmado no boletim de ocorrência registrado sobre o caso na Polícia Civil.