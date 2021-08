Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (5), o ator Sérgio Hondjakoff, mais conhecido por seu personagem Cabeção na novela "Malhação", nega que estivesse sendo mantido em cárcere privado em uma clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. A unidade foi fechada após denúncias de maus-tratos em uma operação do Ministério Público na quarta-feira (4).

Leia mais Zoeira Ator Eduardo Moscovis é internado com Covid-19 em hospital do Rio de Janeiro

"Estou gravando esse vídeo para desmentir mais um boato que saiu na internet a meu respeito, que eu estava internado em uma clínica em cárcere privado. Não, mentira. Estou aqui com a minha mãe em Resende, curtindo essas férias de inverno, estou mais perto da minha vó, que já está velhinha, da minha tia também, minha família materna", disse.

"Estou com muita saudade de vocês e espero ver vocês em breve, assim que essa pandemia acabar, seja na telinha ou nos telões", concluiu o ator.

Segundo informações do G1, na unidade fechada pelo Ministério Público, além do ator, foi constatado que 45 pacientes faziam tratamento para reabilitação do uso de drogas trancados em quartos. O nome dele teria sido confirmado no boletim de ocorrência registrado sobre o caso na Polícia Civil.

Conforme o órgão ministerial, as pessoas eram mantidas fechadas em quartos, sem acesso às chaves. Os pacientes também disseram que as ligações com os familiares eram controladas e monitoradas pelos donos da clínica. Dois funcionários foram presos e os proprietários vão responder por sequestro.

Segundo a polícia, no espaço foram encontrados medicamentos que exigem prescrição médica, mas os funcionários não tinham receita.

Vacinação contra a Covid-19

Os internos contaram as autoridades policiais que tiveram de pagar uma taxa à clínica para serem vacinados contra a Covid-19, embora a imunização seja garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Alguns internos foram encaminhados para outras clínicas de reabilitação ou unidades psiquiátricas. O nome de Sérgio, no entanto, não estava entre os mantidos internados.

Segundo o G1, a polícia entrou em contato com a família do ex-ator e ele era assistido pela assistência social da prefeitura até a chegada dos familiares.