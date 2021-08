Ator Eduardo Moscovis é internado com Covid-19 em hospital do Rio de Janeiro

O ator Eduardo Moscovis, de 53 anos, está internado com Covid-19 no Hospital Copa Star, em Copacabana, Rio de Janeiro. Conforme o jornal O Globo, o quadro de saúde do artista evolui bem.

Com o nome verdadeiro de Carlos Eduardo de Andrade, ele foi sucesso em diversas novelas da TV Globo, e interpretou personagens emblemáticos como Petruchio, em "Cravo e a Rosa". Recentemente, o ator deu vida ao serial killer "Brandão", da série "Bom dia, Verônica" da Netflix.

Szafir ficou internado no mesmo hospital

O também ator Luciano Szafir, 52 anos, passou mais de um mês internado no mesmo hospital que Moscovis, devido às complicações de uma reinfecção da doença causada pelo coronavírus. Na semana passada, ele recebeu alta e disse que pensou que morreria.

Luciano Szafir ator "Não dá para descrever o quão próximo eu achei que iria embora"

Em entrevista ao Fantástico, o artista relatou que sempre teve medo da Covid e usava duas máscaras de proteção. "Sempre fui muito cuidadoso. Onde eu peguei, como? Não sei", disse.

Ele descobriu estar contaminado pela segunda vez no dia em que a vacinação para a sua faixa etária havia começado, no Rio de Janeiro. "Intubar foi a pior coisa da minha vida", afirmou na entrevista.

Segundo Szafir, ele sentiu pânico e pensava o tempo todo na mulher, Luhanna Melloni, e nos três filhos. "São duas lutas: contra o vírus e contra a cabeça", relatou sobre o período de internação.

A modelo e estilista Sasha Meneghel, 22, filha mais velha de Szafir e da apresentadora Xuxa, interrompeu a lua de mel para acompanhar o pai, que agora se recupera em casa.

O ator perdeu 15 quilos e mandou um recado sobre as dificuldades da doença: "Não queiram sentir isso. Sejam responsáveis". Ele pediu para todos tomarem vacina.