Dona de clínica onde ator Sérgio Hondjakoff estava internado é presa em São Paulo

A dona da clínica de reabilitação em que o ator Sérgio Hondjakoff estava internado foi presa nessa terça-feira (17) no interior de São Paulo. Ela foi denunciada à Justiça pelo Ministério Público pelo sequestro do ator e de outras 42 pessoas. Além dela, dois funcionários detidos no dia da ação seguem presos, e a clínica, fechada. As informações são do portal G1.

Danielle do Amaral Calino é a responsável pela clínica ‘Resulta’, localizada em Pindamonhangaba (SP). O estabelecimento é alvo de ação do MP após série de denúncias de maus-tratos e cárcere privado. Ela foi encaminhada à Penitenciária Feminina II de Tremembé (SP). A Polícia Civil paulista não divulgou mais detalhes sobre a prisão.

No dia 5 de agosto, a Polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na clínica. Lá, o ator Sérgio Hondjakoff, — conhecido por interpretar, entre 2000 e 2006, o personagem Cabeção na novela Malhação — foi encontrado, além de outras 42 pessoas, em cárcere.

Primeiramente, o ator negou ter sido resgatado, mas depois admitiu a história aos fãs. Conforme o ator, ele mentiu para proteger as informações do filho, de um ano.

Internos internados contra própria vontade

Apesar de se identificar com clínica de reabilitação, os internos estavam no local contra a sua vontade e isolados do contato com familiares, segundo denúncias apontadas pelo MP. Tal conduta não é permitida por lei.

Na denúncia contra a dona e os funcionários do local, foram incluídos trechos de conversas de aplicativos de mensagem em que familiares cobram o contato com os internos, mas não obtêm retorno.

De acordo com a Polícia, as famílias pagavam de R$ 800 a R$ 1,2 mil pela internação, e os pacientes recebiam basicamente salsicha e hambúrguer como alimento. Os telefonemas eram controlados e vigiados.

Situação de cárcere

O ator relatou, em depoimentos e processos obtidos pelo G1, que estava internado na clínica desde abril, tinha saída do quarto restrita e ajudava a cuidar de pacientes com deficiência mental que não recebiam acompanhamento médico. Ainda segundo Sérgio, a família pagava R$ 1,2 mil para ele ser mantido no local.

Hondjakoff disse que não fora agredido, mas presenciou ameaças a internos na clínica. Ele afirmou, no depoimento, que estava havia 90 dias sem usar drogas e que, pelo prazo, gostaria de retornar para casa.

Legenda: Fã relatou que ator foi bem receptivo ao ser abordado em delegacia Foto: Rafaela de Paula/arquivo pessoal

À época do flagrante na clínica, o ator chegou a divulgar um vídeo afirmando estar em casa, não no estabelecimento. No entanto, após uma fã divulgar fotos com ele na delegacia, ele voltou atrás e divulgou áudio admitindo estar no local. Ele foi retirado da clínica e encaminhado para a casa de parentes em Resende, no Rio de Janeiro.

Pedido de prisão domiciliar

Após a prisão, Danielle alegou à Justiça ser mãe e estar amamentando, pedindo para ficar em prisão domiciliar. O pedido ainda não foi avaliado.

Os advogados da clínica, em nota divulgada em 6 de agosto, disseram que o estabelecimento não realizava "quaisquer procedimentos que denotem cárcere privado, maus tratos e muito menos tortura com seus pacientes".