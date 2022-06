Joelma é obrigada a pagar indenização para pernambucana por queda de avião da Banda Calypso

A cantora Joelma foi obrigada a pagar indenização a uma mulher de Pernambuco, devido a um acidente com o avião da Banda Calypso no Recife, em 2008. As informações são do Jornal do Comércio.

O pedido de indenização era direcionado à JC Shows Ltda, antiga empresa de Joelma e Chimbinha. Após a companhia se tornar insolúvel com a separação do casal, a cantora teve que arcar com os custos do processo, que tramita na Justiça desde o acidente.

Até 2017, o valor solicitado como indenização era de R$ 61.519,03. De acordo com o advogado da autora da ação, o valor já passa de R$ 130 mil na atualidade, com os percentuais de honorários, multas de execução e correção monetária.

O acidente

O avião da banda caiu no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife, em novembro de 2008. A aeronave levava oito pessoas e duas morreram.

Uma das partes do avião caiu em uma casa. No processo, que corre desde o ano do acidente e teve decisão final para a pernambucana em 2017, a mulher afirma que teve sua casa "partida" pela metade pelo impacto dessa queda.

"Ele saiu levando todos os meus móveis, tudo o que era meu foi destruído. Tive de sair de lá e ir morar na casa da minha tia, no Pina, para reconstruir minha vida", diz a recifense.

