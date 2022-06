O que é anasarca, sequela da Covid-19 que fez Joelma se internar

O inchaço no rosto de Joelma causado por sequelas da Covid-19 levou a cantora a se internar nessa terça-feira (7). Ela foi diagnosticada com anasarca, um edema que causa o acúmulo de líquidos no rosto dos pacientes.

Joelma deu entrada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. Conforme o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a artista recebeu alta nesta quarta-feira (8).

A cantora foi diagnosticada com Covid quatro vezes e explicou que da última vez os medicamentos acabaram causando um inchaço incomum.

O que é anasarca?

Anasarca é um sintoma que causa um acúmulo anormal de líquidos entre os tecidos. De acordo com o Hospital Albert Einstein, a sequela consiste em uma solução aquosa de sais e proteínas do plasma.

Ela ocorre quando o líquido acumula em todo o corpo, gerando um edema generalizado.

Que fatores podem causar a anasarca?

Medicamentos

Antidepressivos

Anti-hipertensivos

Corticoides

Anticoncepcionais

Anti-inflamatórios

Diuréticos

Laxantes e purgantes

"Recarregada para os próximos shows"

No Instagram, aparentemente já fora do hospital, Joelma publicou uma foto ao lado de um funcionário que editava seu DVD e disse já estar pronta para mais shows no fim de semana.

"Fazendo exames de rotina enquanto edito o DVD a todo vapor! Energias recarregadas pros shows do fim de semana!", publicou.