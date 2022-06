O que é esofagite e gastrite, sequelas da Covid-19 que fizeram Joelma se internar

Após ser infectada por Covid-19 pela quarta vez, a cantora Joelma enfrenta diversas sequelas provocadas pela doença. Na segunda-feira (6), ela foi diagnosticada com edema, esofagite e gastrite, chegando a ter que ser internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, de onde já recebeu alta.

Três apresentações da artista, que estavam previstas para o próximo fim de semana, nos municípios de Alvorada (TO), de São Desidério (BA) e de Cordeirópolis (SP), tiveram que ser canceladas devido ao estado de saúde dela.

Além de provocar o inchaço, que chamou a atenção nas redes sociais, a infecção por Covid-19 em Joelma pode ainda ter causado a esofagite e a gastrite dela, segundo especialista ouvido pelo Diário do Nordeste.

Relação da Covid-19 com gastrite e esofagite

Conforme o nutrólogo Fernando Guanabara, a doença provocada pelo novo coronavírus causa a inflamação de diversos órgãos, e, devido a esse efeito, ela consegue desencadear uma inflamação sistêmica, podendo causar quadros de gastrite e esofagite.

Fernando Guanabara Nutrólogo "Se você tem um paciente que já tem um começo de uma gastrite ou de uma esofagite, [a Covid-19] pode ser o gatilho para desencadear os sintomas [dessas condições]. Mas não só delas, como de várias outras, como ansiedade, cansaço crônico, insônia. Além de várias adversidades metabólicas, como aumento da glicemia, do colesterol. Então, como ela gera bastante inflamação, pode causar diversos prejuízos e adversidades para o metabolismo".

O que é gastrite e esofagite

Ambas as doenças são caracterizadas pela inflamação da mucosa de órgãos do trato gastrointestinal, explica o médico.

Enquanto a gastrite é a inflamação do estômago, a esofagite é a inflamação do esôfago.

Principais sintomas

O profissional lista quais são os principais sinais de cada uma das condições. No entanto, como ele destaca, ambas podem causar sintomas semelhantes em alguns pacientes, como tosse seca, rouquidão e a própria infecção das vias aéreas, podendo provocar quadros de rinite, de sinusite, de otite (inflamações do ouvido) e de faringite (inflamação na garganta).

Gastrite

Dor no quadrante superior do abdômen;

Empachamento;

Distensão;

Náusea e mal-estar.

Esofagite

Sensação de queimação, azia (pirose);

Refluxo (regurgitamento).

Tratamento

O primeiro passo, conforme o médico, para tratar ambas as doenças é identificar o que está provocando o quadro. Existem alguns hábitos e estilo de vida que podem alterar a microbiota do estômago e do esôfago, favorecendo a proliferação de bactérias maléficas, causando a gastrite e a esofagite, segundo o especialista.

São eles:

Alimentação de baixa qualidade — baseada em alimentos inflamatórios, como enlatados, embutidos, industrializados, açucarados, bebidas alcoólicas;

Utilização de medicações — como anti-inflamatórios e antibióticos de uso crônico;

Estresse;

Sobrecarga de trabalho;

Ansiedade.

Após identificar a causa da doença, o tratamento é iniciado. Ele é realizado através da administração de medicamentos focados em combater os sintomas, como os Inibidores de Bomba de Prótons (IBP´s), e também voltados para o tratamento da causa.

