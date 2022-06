Internada, Joelma cancela três shows após diagnóstico de esofagite, gastrite e edema

A cantora Joelma, que está internada no hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, cancelou os três shows que faria neste fim de semana. Estavam previstas apresentações em Alvorada (TO), São Desidério (BA) e Cordeirópolis (SP).

A artista paraense está tratando uma esofagite, uma gastrite e um edema possivelmente decorrentes da Covid-19 — ela teve quatro vezes a infecção pelo coronavírus.

De acordo com nota publicada em suas redes sociais, Joelma já apresentou uma "melhora significativa" do quadro de edema durante a internação, que teve início na última segunda-feira (6).

A previsão é de que ela receba alta hospitalar no fim de semana e fique em repouso por ao menos sete dias.

"A paciente se recupera bem, com previsão de alta no fim de semana. Por orientação médica, ela deverá permanecer em repouso, em casa, por sete dias, com alimentação adequada e os cuidados necessários", informou a nota, assinada pela médica cardiologista e intensivista Ludhmilla Hajjar, do hospital São Luiz Itaim.

Inchaço

Chamado de "anasarca", o edema provocou no rosto de Joelma um acúmulo de líquidos. Nítida, a mudança visual chamou atenção dos fãs da cantora, que notaram, em um vídeo que viralizou, que o rosto dela estava bastante inchado.

A paraense foi às redes sociais no fim do mês passado repercutir o assunto. Ela postou uma selfie e, na legenda, escreveu: "Seja forte e corajoso".

