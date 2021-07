Harry Styles e Olivia Wilde são flagrados aos beijos na Itália

O cantor Harry Styles e a atriz e diretora Olivia Wilde foram vistos aos beijos durante viagem pela Itália. Cliques dos dois, que não confirmaram o namoro publicamente, foram divulgados pelo portal Page Six nesta segunda-feira (5).

Imagens da dupla foram capturadas em um iate. O artista britânico de 27 anos e a diretora norte-americana têm sido flagrado juntos na Europa desde a semana passada.

Harry Styles e Olivia Wilde

O ex-One Direction e Olivia se conheceram no set de filmagens do filme "Don't Worry Darling", o qual Wilde dirigiu e também atuou no elenco ao lado de Styles. As gravações do longa, que ainda não tem data de estreia, começaram em outubro de 2020.

No começo deste ano, os dois foram vistos de mãos dadas no casamento de um amigo de Harry, fato que fez fãs começarem a suspeitar que eles estavam em um relacionamento.

Carreira de Olivia Wilde

Olivia Wilde tem 37 anos e começou a carreira como atriz no filme "Show de Vizinha", lançado em 2004. No mesmo ano ela também ganhou notoriedade ao interpretar Alex Kelly na segunda temporada da série "The O.C". E já atuou no seriado "House".

Na carreira de diretora, Wilde dirigiu o fime "Fora de Série", lançado em 2019, e "Don't Worry Darling", ainda sem data de lançamento.