Claudia Jimenez ganha homenagem de ex-namorada no dia do aniversário

Stella Torreão, ex-mulher da atriz Claudia Jimenez, homenageou a artista nesta sexta-feira (18), relembrando que hoje ela completaria 64 anos. A humorista faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca no dia 20 de agosto deste ano.

Apesar de terem se separado em 2008, após dez anos de casadas, a dupla manteve a amizade e a parceria. "Céu em festa... Em mim, vários planos desfeitos... Metade de mim desfeita. Brasil agradece por seu legado; você, como atriz talentosa, nos fez gargalhar, chorar, rezar, cuidar, ter fé, ter coragem!", disse Stella em publicação.

Stella Torreão Ex-mulher de Claudia "Como minha parceira de vida, fomos tudo que poderíamos ter sido: filha, mãe, pai, tia, avó, amiga, irmã, esposa... Aqueles encontros que jamais serão esquecidos"

A personal trainer postou duas imagens de Claudia, incluindo uma comemorando o último aniversário. "Sinto sua falta demais e agradeço a minha profissão ter te encontrado! Seguimos juntas e nosso Espaço representará sempre nosso olhar para vida! Cuidado, amor e fé. Saudade, Gorducha", acrescentou.

Carreira de Claudia Jimenez

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 1958. Se dedicou ao teatro amador na juventude e, em 1978, teve sua estreia no teatro profissional com a peça "Opera do Malandro", de Chico Buarque.

Legenda: Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, em 1958 Foto: TV Globo/Thiago Prado Neri

Em 1980, participou da abertura do programa "Viva o Gordo", de Jô Soares, e deu vida à personagem Pureza, em "Chico City", famosa pelo bordão "Ainda morro disso!".

Legenda: Atriz e humorista já participou da abertura do programa "Viva o Gordo" e viveu personagens icônicas em "Chico City" e "Escolinha do Professor Raimundo" Foto: TV Globo/Zé Paulo Cardeal

Em 1990, a atriz integrava o elenco da "Escolinha do Professor Raimundo" vivendo a Dona Cacilda, uma das alunas. Ela emplacou o bordão "Beijinho, beijinho, pau, pau".