Irmãs de Deolane vão para a porta da ‘Fazenda’ e tentam tirar peoa do confinamento

As irmãs da influenciadora Deolane Bezerra, confinada no reality show da Record ‘A Fazenda’, passaram a madrugada de domingo (4) na entrada da sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, tentando tirar a peoa do local.

Dayanne Bezerra e Daniele Bezerra alegam suposta manipulação do programa, já que Deolane não venceu a roça falsa e também dizem que a advogada e influenciadora precisa ser informada que a mãe foi internada em um hospital.

Na noite de sábado e madrugada de domingo, as irmãs de Deolane foram para Itapecerica da Serra tentar tirar a peoa. No Instagram, ambas fizeram uma série de stories mostrando a movimentação no local.

"Estamos aqui há uns 10 minutos na porta da Fazenda, viemos tirar a Deolane desse manicômio. Estamos aqui esperando alguém responsável vir", disse Dayanne.

Conforme informado no Instagram, a mãe de Deolane precisou dar entrada no Hospital São Luís, em São Paulo, devido a uma crise de estresse.

As irmãs de Deolane garantem que têm uma procuração para tirar Deolane e o distrato do contrato, segundo elas, já está pronto e só faltava alguém da Record TV assinar.

Mobilização na porta da 'Fazenda'

Na mobilização, uma multidão de fãs de Deolane foram ao local, após o endereço da sede do programa ser revelado nas redes sociais. Os fãs ameaçaram invadir o local, soltaram fogos, atravessaram carros para ninguém entrar ou sair.

Além disso, um carro de som foi utilizado para enviar mensagens a Deolane.

A polícia foi ao local. Os policiais pediram para que a equipe da advogada tirasse o carro do caminho, pois atrapalhava o movimento de ir e vir no local.

A mobilização se dispersou, mas nesta manhã de domingo as irmãs de Deolane seguem na tentativa de retirá-la do reality.

Em postagem no Instagram, Daniele Bezerra disse que "caso não apareça nenhum responsável pela A Fazenda até as 10 horas do dia de hoje" irá a uma delegacia de polícia tomar "as medidas judiciais cabíveis".