Deolane deixa 'A Fazenda', diz irmã da influenciadora, após manifestação na porta do confinamento

A irmã da influenciadora Deolane Bezerra, Daniele Bezerra e a assessoria jurídica informaram, na tarde deste domingo (4) que após notificações extrajudiciais e diversas conversas com a Record, Deolane deixou o reality show A Fazenda.

O abandono do programa, segundo as irmãs de Deolane ocorreu após a influenciadora ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra, que está internada na UTI do Hospital São Luiz.

Até o momento, a Record ainda não anunciou oficialmente a eliminação da peoa.

Em nota, a assessoria jurídica informou sobre a saída do programa e acrescentou “estamos esperando nossa doutora aqui fora, para que ela saiba que tem nosso apoio e que o jogo nunca foi justo”.

No Instagram, em vídeo nos stories, Daniele Bezerra garante: "Conseguimos, Deolane saiu de dentro da sede da Record".

Confira encontro de Deolane com a mãe Solange Bezerra no hospital:



Mobilização

Desde sábado (3), as irmãs da influenciadora Deolane se manifestam na entrada da sede do programa, em Itapecerica da Serra, em São Paulo, tentando tirar a peoa do local. A mobilização contou com a presença de inúmeros fãs da influenciadora.

A família de Deolane alega suposta manipulação do programa, já que Deolane não venceu a roça falsa e também dizem que a advogada e influenciadora precisa ser informada que a mãe foi internada em um hospital.

As irmãs de Deolane divulgaram o endereço da sede do programa nas redes sociais e os fãs foram ao local, ameaçaram invadir, soltaram fogos e atravessaram carros para ninguém entrar ou sair. A Polícia foi acionada e se deslocou até o local.