Deolane Bezerra é 'cancelada' pelo público de A Fazenda e perde seguidores

Deolane Bezerra, influenciadora digital e participante de A Fazenda 14, vem perdendo seguidores nas redes sociais por conta de comportamentos polêmicos dentro do reality.

Depois das brigas contra Deborah Albuquerque, acusações de xenofobia sobre Shayan Haghbin e a falta de empatia com os problemas psicológicos de Thomaz Costa, ela perdeu cerca de 21 mil seguidores. Até o momento, a advogada possui em torno de 15,1 milhões de seguidores no Instagram.

"Cancelada"

No último domingo (16), Thomaz Costa teria tentado tirar a própria vida no programa, mas foi impedido por Ruivinha de Marte. O ator já havia revelado problemas sobre depressão e ansiedade. Deolane, no entanto, não demonstrou solidariedade ao rapaz

Internautas ficaram revoltados com a falta de empatia da influencer e levantaram a hashtag #DeolaneCancelada. Alguns usuários do Twitter fizeram comparações de Deolane com a ex-BBB Karol Conká por conta dos ataques aos outros participantes.