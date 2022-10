Enquete A Fazenda: quem deve ficar na votação da roça?

Thomaz Costa, Deolane e Shay estão na quinta roça de 'A Fazenda 2022', oficializada nessa quarta-feira (19) após a Prova do Fazendeiro. O trio disputa a preferência do público nesta quinta-feira (20), em mais uma noite de eliminação no reality rural.

Enquete A Fazenda 2022

É importante frisar que essa enquete não interfere no resultado oficial do programa. A eliminação será anunciada no programa ao vivo desta quinta pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi formada a Roça?

A formação da roça aconteceu na noite de quarta-feira (18). A então fazendeira Bia Miranda indicou Shayan direto para roça. Deolane foi a mais votada pela casa.

Já Thomaz Costa foi puxado por Deolane, que recebeu o poder verde de André Marinho e deveria escolher um dos integrantes da baia. Por fim, Lucas Santos sobrou no resta um.

Thomaz foi prejudicado por André com o poder da chama preta, e por isso não disputou a prova do fazendeiro com os outros três peões.

Lucas, Deolane e Shay tiveram a chance de se salvar na Prova do Fazendeiro, e Lucas acabou levando a melhor no campo de provas e ficou com o chapéu de fazendeiro.

