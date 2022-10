Quem ganhou a prova do fazendeiro ontem? Veja como foi a dinâmica desta quarta-feira (19)

Lucas Santos ganhou a prova do fazendeiro desta quarta-feira (19) e se livrou da Roça. Deolane e Shay também disputaram a decisão e estão garantidos na berlinda ao lado de Thomaz Costa, vetado da dinâmica.

A prova para decidir o posto mais alto do reality foi de conhecimentos gerais. Em um jogo de tabuleiro, os peões precisaram acertar respostas de um quiz para avançar e chegar até o fim.

O jogo envolveu também os outros peões, que participaram de dentro da casa.

Como foi formada a Roça?

A formação da roça aconteceu na noite de quarta-feira (18). A então fazendeira Bia Miranda indicou Shayan direto para roça. Deolane foi a mais votada pela casa.

Já Thomaz Costa foi puxado por Deolane, que recebeu o poder verde de André Marinho e deveria escolher um dos integrantes da baia. Por fim, Lucas Santos sobrou no resta um.

Thomaz foi prejudicado por André com o poder da chama preta, e por isso não disputou a prova do fazendeiro com os outros três peões.

