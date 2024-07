Previsão do signo de Aquário para hoje, 7 de julho

Continue cuidando das suas raízes. A terra está fértil. Se comprometa com o que você está pronto para cultivar. A Lua chega no signo de Leão. Aproveite seu magnetismo e autoconfiança para agir, pois sua ação será certeira. Você sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. Aproveite o domingo para refletir sobre quem você é de verdade. O que você gosta? O que te faz feliz? E o que está pronto para ser criado nesse momento na sua vida?

Signo de Aquário hoje

Hoje você se sentirá mais aberto ao diálogo e pode atrair pessoas para sua vida. Converse, resolva mal entendidos, assine contratos ou faça acordos. O momento facilita as negociações e resoluções de conflitos Você tem muito a aprender com as interações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.