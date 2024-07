Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (7/7)

Continue cuidando das suas raízes. A terra está fértil. Se comprometa com o que você está pronto para cultivar. A Lua chega no signo de Leão. Aproveite seu magnetismo e autoconfiança para agir, pois sua ação será certeira. Você sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. Aproveite o domingo para refletir sobre quem você é de verdade. O que você gosta? O que te faz feliz? E o que está pronto para ser criado nesse momento na sua vida?

Áries

Nesse processo de autodescoberta, a Lua vai encontrar Mercúrio no signo de Leão e vai provocar em você aquela vontade de aprender algo novo ou compartilhar seu conhecimento. Se você tem filhos, aproveite o domingo para curtir com eles ou busque uma atividade prazerosa.

Touro

Curtir o domingo em casa pode ser uma ótima escolha. Aproveite o dia para estudar, ler aqueles livros que estão na prateleira há tempos ou assistir um filme. Se a nostalgia bater forte, tudo bem. Leve com você só o que foi bom.

Gêmeos

A Lua e Mercúrio em Leão reforçam sua sociabilidade. Sua mente está super ativa e você estará com um super poder para vender sua ideia. Aproveite essa inquietude para aprender algo novo e explorar novos lugares.

Câncer

Você anda super focado em questões práticas e financeiras. Corra atrás do que deseja. Busque atividades que possam aumentar sua renda. Muito cuidado com suas finanças, evite perdas financeiras ou problemas com documentos importantes.

Leão

Você está se sentindo mais consciente de si mesmo. É importante buscar momentos de calma para se equilibrar. Evite nervosismo e indecisão. Você está com a percepção mais aguçada, aproveite o domingo para se expressar com segurança.

Virgem

Hoje seu lado introspectivo e intuitivo está super ativado. Aproveite para captar as intenções e sentimentos que antes passavam despercebidos. O domingo favorece a meditação, a escrita e conexão com seu lado mais espiritual.

Libra

Pode ser que hoje você se sinta mais sociável e aberto a novas amizades. Busque seus amigos e aproveite para trocar ideias com outras pessoas. O domingo pede atividades em grupos, pode ser que você acabe atraindo pessoas inteligentes e interessantes.

Escorpião

Foque nas suas questões profissionais ou imagem pública. Aproveite sua capacidade de comunicar ideias com clareza e convicção, por isso, este é um período excelente para fazer contatos importantes e expor seu trabalho.

Sagitário

Hoje a Lua e Mercúrio vão se encontrar e facilitar sua busca por conhecimento e expansão. Sua mente está aberta e ávida por novas experiências que irão enriquecer sua mente e espírito. Foque no que te faz crescer como pessoa.







Tudo indica que você terá a oportunidade de se envolver com algo — que pode ser um estudo, viagem ou filosofia — que vai ser entendido por você

como algo que está te fazendo crescer como pessoa.

Mas, de qualquer forma, saiba que este é um ótimo período para

aprender novas línguas, se envolver em projetos de ensino, falar em

público ou até planejar uma viagem cultural.

Capricórnio

Você anda fazendo mergulhos profundos e se questionando sobre o que você quer e o que não quer mais. Aproveite e faça mudanças internas e explore suas emoções. O momento é perfeito para resolver crises.

Aquário

Hoje você se sentirá mais aberto ao diálogo e pode atrair pessoas para sua vida. Converse, resolva mal entendidos, assine contratos ou faça acordos. O momento facilita as negociações e resoluções de conflitos Você tem muito a aprender com as interações.

Peixes

A Lua e Mercúrio juntos no signo de Leão pedem foco nas questões profissionais, buscando melhorar sua eficiência. Fique atento para não se comprometer mais do que dá conta. Saiba estabelecer limites. Não se perca na sua rotina.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.