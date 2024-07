Previsão do signo de Câncer para hoje, 7 de julho

Continue cuidando das suas raízes. A terra está fértil. Se comprometa com o que você está pronto para cultivar. A Lua chega no signo de Leão. Aproveite seu magnetismo e autoconfiança para agir, pois sua ação será certeira. Você sabe o que quer e aonde quer chegar, seja leal às suas vontades e desejos. Aproveite o domingo para refletir sobre quem você é de verdade. O que você gosta? O que te faz feliz? E o que está pronto para ser criado nesse momento na sua vida?

Signo de Câncer hoje

Você anda super focado em questões práticas e financeiras. Corra atrás do que deseja. Busque atividades que possam aumentar sua renda. Muito cuidado com suas finanças, evite perdas financeiras ou problemas com documentos importantes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.