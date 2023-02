Steven Tyler, vocalista do Aerosmith, é formalmente indiciado por abuso sexual

Steven Tyler, vocalista da banda Aerosmith, foi indiciado formalmente em meio ao processo que o acusa de abuso sexual a uma adolescente na década de 1970. Segundo a ação, ele teria forçado a vítima, com quem se relacionou por anos, a fazer um aborto.

Hoje com 74 anos, Tyler passa pela acusação de agressão sexual à Julia Misley Holcomb. O processo em questão cita um abuso ocorrido durante um período de três anos, entre os 16 e 19 anos da jovem na época.

Informações do tablóide Daily Mail mostram que a identidade dele foi mantida em sigilo nos documentos do tribunal. Entretanto, apesar de citado como “réu não identificado”, um trecho da autobiografia dele é anexado no processo, mencionando o relacionamento com uma adolescente no período em questão.

Caso divulgado

O caso da agressão se tornou público em dezembro de 2022. O cantor foi indiciado oficialmente apenas nesta quarta-feira (1).

Julia Misley alega na ação que a fama dele foi utilizada para "prepará-la, manipulá-la, explorá-la e agredi-la sexualmente". Além disso, Steven teria entorpecido a moça com drogas após conseguir tutela para levá-la em turnê com o Aerosmith.

Agora com 65 anos, Misley pede um julgamento sobre o caso e uma quantia de indenização que não foi especificada até então.

Segundo ela, eles estiveram juntos de 1973, quando Tyler tinha 25 anos, a 1976. Os dois teriam se conhecido quando o Aerosmith fez apresentação na cidade de Portland, no estado do Oregon, de onde a mulher teria sido levada, pelo artista, para seu quarto de hotel.