Ana Paula Padrão faz desabafo após alta do marido: 'Montanha russa de emoções’

A apresentadora Ana Paula Padrão usou as redes sociais, nesta quarta-feira (1), para anunciar que o marido, Gustavo Diament, recebeu alta do hospital em que estava internado após sofrer um acidente em consequência de um assalto na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, no dia 22 de outubro.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista fez um longo desabafo sobre os dias que se sucederam, avaliados como de provação mas também de enriquecimento.

“Há 10 dias nossa vida mudou. Num momento eu estava tão perto de casa que pensava no sabor da pizza que sempre pedimos no domingo à noite. No instante seguinte eu retornava na estrada, dirigindo trêmula e desesperada para alcançar o local onde meu marido, de moto, havia sido assaltado e se acidentado na fuga”, iniciou a publicação.

Em seguida, a apresentadora do MasterChef Brasil comentou sobre a montanha russa de emoções que passaram. “Os traumas – o físico que ele sofreu e o emocional que atingiu a ambos – nos jogaram para o alto e para baixo, às vezes em questão de horas e com a mesma intensidade. Hoje estamos indo para casa. Serão semanas de recuperação, mas estamos otimistas e gratos e isso é tudo que levo daqui”, continuou.

A jornalista fez agradecimento especial ao carinho e apoio que recebeu via redes sociais. “Nosso imenso muito obrigada a todos vocês que se fizeram presentes de alguma forma, inclusive a todos vocês, que nem conhecemos, mas que enviaram seus bons pensamentos em nossa direção. Saímos daqui pra essa vida nova com a certeza de que o amor também cura”, finalizou.

O post foi curtido e comentado por centenas de pessoas. "Resiliência, amor, cuidado, presença, aprendizado e paciência. Em breve já está 100% novamente!", desejou um seguidor. "Que bom que estão indo para casa … que Deus abençoe e saiba que estamos mandando energias positivas sempre … contem conosco…", comentou uma pessoa. "O amor cura, os curou e continuará os curando. Que Deus abençoe vcs nessa recuperação", defendeu mais um.

O acidente

No dia 23 de outubro, Ana contou, em vídeo no Instagram, que ela e o companheiro haviam passado o fim de semana na Serra da Mantiqueira e retornavam para São Paulo. Ela estava de carro e Gustavo, de moto, até que o marido foi assaltado por duas pessoas em uma moto, ambas armadas.

"Ele parou, jogou a moto no chão, entregou a moto e saiu correndo. Parece que houve perseguição e, entre uma pista da Dutra e outra, num determinado trecho, tem uma vala de sete metros de profundidade e ele caiu nessa vala", contou a jornalista.