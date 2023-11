Bianca Andrade, o filho e a babá deixam hospital em ambulância após acidente em estrada no Rio

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, deixou o hospital no fim da tarde desta quinta-feira (2) após sofrer acidente em estrada no Rio de Janeiro. Ela estava no carro junto com o filho Cris e a babá do menino quando o condutor do veículo perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Os três tiveram apenas ferimentos leves, mas retornaram a São Paulo de ambulância por indicação médica.

Veja também

Segundo a assessoria de Boca Rosa, eles devem seguir em observação. Contudo, não foi informado se irão para nova unidade hospitalar em São Paulo ou serão acompanhados de casa. As informações são do g1.

"Todos os passageiros foram assistidos rapidamente por uma equipe médica local e fizeram exames necessários. Por precaução e comodidade, os quatro voltaram para São Paulo ainda nessa quinta-feira. Bianca, Cris e Dayane retornaram no fim desta tarde. E Genilson foi liberado pela equipe médica nesta manhã", disse a assessoria.

Acidente no Rio de Janeiro

Em comunicado oficial, a assessoria de Bianca confirmou que ela estava no veículo com outras duas pessoas e seu filho quando o carro colidiu com uma árvore na Rodovia Presidente Dutra.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista teria perdido o controle da direção do automóvel, que saiu da pista e bateu contra uma árvore. O acidente aconteceu por volta de 1h15, na altura do km 289. Eles saíam de São Paulo (SP) e seguiam para o Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com a PRF, com exceção do motorista, que não se feriu, todos foram levados para um hospital particular do Rio de Janeiro com ferimentos leves. O socorro foi prestado por uma equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia.

"A família e a equipe agradecem o carinho e preocupação de todos nesse momento", disse a assessoria, por nota.