Bianca Andrade e filho sofrem acidente de carro e são levados para hospital no Rio de Janeiro

A influenciadora digital Bianca Andrade, 29, sofreu um acidente de carro com o filho, Cris, 2, na madrugada desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. A assessoria confirmou o ocorrido para aos portais da Quem e SBT nesta manhã.

Em comunicado oficial, a assessoria de Bianca confirmou que ela estava no veículo com outras duas pessoas e seu filho quando o carro colidiu com uma árvore na Rodovia Presidente Dutra.

Além da influenciadora e do menino, o veículo tinha mais duas pessoas. "Bianca, Cris e as outras duas pessoas que estavam no carro passam bem", disse a representante da influenciadora e empresária por meio de nota. Cris é filho de Bianca com o influenciador e youtuber Fred Bruno.

Ajuda médica

Procurado, o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa (RJ), para onde teriam sido levados, ainda não informou o quadro de saúde deles.

A assessoria de imprensa declarou que as quatro pessoas presentes no carro não apresentam nenhuma gravidade.