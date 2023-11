Fábio Assunção teria agredido fisicamente a ex-mulher, diz colunista

O ator Fábio Assunção, que tem recebido diversos elogios na web pela excelente forma física e por tentativas em geral de levar uma vida tranquila, voltou a chocar novamente. Ele teria, de acordo com a colunista Fabíola Reipert nesta quarta-feira (1), agredido fisicamente sua ex-mulher, Ana Verena. Os dois anunciaram a separação no início de outubro após diversos rumores de crise no relacionamento.

Segundo a jornalista, que reportou o episódio durante a "Hora da Venenosa", no Balanço Geral, na Record TV, os vizinhos do ex-casal contaram que a dupla protagonizou uma grande discussão na madrugada de 14 de outubro, um dia antes do rompimento. A confusão teria sido tão grave que pessoas próximas da residência chamaram a polícia após ouvirem gritos de socorro.

Uma testemunha anônima confirmou a discussão e a gritaria que ocorreu entre os dois: "Foi por volta de umas 3h15 até 4h. Os moradores aqui escutaram uma voz de socorro, duas vezes". No entanto, Ana deixou o imóvel e entrou num carro de aplicativo antes da chegada das autoridades.

Fábio Assunção e Ana Verena são pais da pequena Alana Ayo, de 2 anos. O ator ainda possui outros dois filhos de relacionamentos anteriores: João Assunção, de 20 anos, e Ella Felipa, de 12 anos.

O casal se conheceu em meados de 2020 e, no mesmo ano, decidiram casar-se em uma cerimônia civil que foi celebrada com um número restrito de convidados. Após a celebração, eles embarcaram para uma lua de mel nas Maldivas.

Discretos na web, eles confirmaram a decisão da separação através da assessoria do artista para a revista Quem, porém sem deixar registrado numa publicação fixa em seus respectivos perfis.