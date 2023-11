Regina Volpato volta ao SBT após 15 anos afastada da emissora: 'indo sem medo'

A apresentadora Regina Volpato, que teve a contratação anunciada pelo SBT nesta quarta-feira (1º), comemorou seu retorno à emissora. Em entrevista ao programa Fofocalizando nesta tarde, ela afirmou estar orgulhosa e animada com os novos desafios: "Estou indo sem medo", disse.

"Eu estou muito feliz, meu coração está muito feliz", celebrou. "Estou indo pra fazer, de verdade, o que o SBT quiser. Quando você veste a camisa de uma empresa, você entra para o time da empresa", continuou a ex-titular do Mulheres, da TV Gazeta.

Regina Volpato ainda aproveitou para antecipar detalhes do novo momento da emissora. "Em princípio, tem, sim, um projeto e uma nova grade para o ano que vem. Tem a idealização de uma revista, provavelmente, para o período da manhã. Mas eu me coloco à disposição para somar à família e ao time do SBT", disse.

"Estou indo para somar. A sensação é de estar voltando para casa. Estou indo sem medo, feliz, animada, porque será muito desafiador. É uma grande emissora, muito querida. Estou indo preparada para o que o SBT achar que eu posso fazer. Espero ser digna da confiança, do carinho e da enorme torcida que foi para que eu voltasse para essa emissora", completou.

Volpato estreou no SBT em 2004 para assumir o comando do 'Casos de Família'. Após cinco anos, a apresentadora deixou a emissora e seguiu para novas experiências em outros canais, como RedeTV! e Gazeta.

Desta vez, a jornalista foi contratada para a apresentação de um programa matinal e diário. "Estou muito feliz em voltar a fazer parte da família SBT e contente com o novo desafio", afirmou Volpato em nota oficial à imprensa.