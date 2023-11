MC Daniel se declara para Yasmin Brunet: ‘meu amor’

O cantor MC Daniel usou o Twitter, na quinta-feira (2), para se declarar para a modelo Yasmin Brunet. Ele compartilhou na rede social um print de uma mensagem carinhosa da influenciadora digital e escreveu:"Meu amor".

No post seguinte, ele escreveu: “É incrível, tudo me faz lembrar você”. Apesar de não ter mencionado Yasmin, os fãs logo associaram a modelo.

Mais cedo, MC Daniel mostrou que a filha de Luiza Brunet participou da comemoração do aniversário de sua mãe, Daniela. Os boatos do affair do casal já circulam há algumas semanas, apesar deles ainda não terem confirmado publicamente.

MC Daniel terminou o namoro com Mel Maia em agosto desse ano. “Não somos mais um casal, mas seguimos como amigos”, disse a atriz na ocasião.