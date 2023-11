Depois de polêmica sobre agressão física, Fábio Assunção e ex-esposa param de se seguir no Instagram

Após repercussão na mídia que Fábio Assunção, 52 anos, teria agredido fisicamente a ex-mulher, Ana Verena, 29, os dois pararam de se seguir no Instagram. Ainda é possível encontrar fotos da dupla juntos em seus perfis, mas um não vê mais as notificações do outro. Apesar de a assessoria do ator afirmar que não vai se manifestar sobre as acusações de violência, a reação deles de afastamento nas redes sociais reforça a ideia de que a separação não foi pacífica.

Veja também

Nesta quinta-feira (2), pipocou na internet que o artista teria sido violento fisicamente com sua ex-mulher. A informação foi anteriormente divulgada pela colunista Fabíola Reipert, na quarta-feira (1), durante a "Hora da Venenosa", no Balanço Geral, na Record TV.

Segundo ela, os vizinhos do ex-casal contaram que a dupla protagonizou uma grande discussão na madrugada de 14 de outubro, um dia antes do rompimento. A confusão teria sido tão grave que pessoas próximas da residência chamaram a polícia após ouvirem gritos de socorro.

A discussão relatada ocorreu depois que Fábio voltou de um período de imersão de 65 dias no Ceará. Ele, que seguiu para o Estado, em julho, para filmar "Motel Destino", teria sido ouvido dentro da residência que dividiu com a atriz depois da viagem.

Relembre

Fábio Assunção e Ana Verena decidiram avançar com o divórcio, ao fim de três anos de casamento. A informação foi confirmada pela revista Quem, em 15 de outubro, depois de terem surgido rumores de uma separação. Casados desde 2020, os dois têm em comum uma filha, Alana, de dois anos.

Este é o terceiro divórcio do ator, que, anteriormente, foi casado com Priscila Borgonov, com quem tem um filho, João, de 21 anos; e com Karina Tavares, relação da qual nasceu uma filha, Ella Felipa, de 12.