Bruno Gagliasso compartilha foto de encontro dos filhos com Viola Davis e Julius Tennon

O ator Bruno Gagliasso registrou o encontro dos filhos, Titi e Bless, fruto do casamento com Giovanna Ewbank, com a atriz Viola Davis e Julius Tennon. O casal está em Salvador para participar do Festival Liberatum, que acontece até dia 6 de novembro.

“Papai você não vai acreditar, a MULHER REI está aqui na casa do Dindão”, escreveu Bruno na legenda da imagem, em referência ao filme “Mulher Rei”, estrelado por Viola, e à residência do secretário da Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, onde ocorreu o encontro.

Nos comentários, o registro foi celebrado por anônimos e famosos, além da própria Giovanna. “Que sonho”, escreveu a atriz. “Que incrível”, publicou Giovanna Lancellotti. “Olha a importância de tudo isso! A fala, a presença, a referência”, disse uma seguidora de Bruno.

Além de Viola Davis, o Liberatum reúne atrações como Angela Basset, Alcione, Taís Araújo e a ministra da Cultura, Margareth Menezes.