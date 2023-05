Irmão da atriz Sheron Menezes é preso em flagrante por tráfico de drogas, diz colunista

Draiton Mancilha de Menezes, irmão da atriz da TV Globo, Sheron Menezzes, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo informação divulgada pelo colunista Léo Dias.

Conforme noticiado por ele, Draiton foi preso em flagrante no dia 9 de dezembro de 2022 em uma operação do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Os policiais receberam uma denúncia anônima de que o irmão de Sheron faria uma entrega de drogas.

Draiton foi abordado ao sair do condomínio onde morava e os policiais apreenderam cinco porções de cocaína e uma pistola 9 mm em posse do irmão da atriz. Ele é reincidente em tráfico de drogas.

A defesa do homem pediu a soltura dele, alegando que o cliente é usuário de drogas, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não concedeu o habeas corpus.

O processo criminal tramita na Justiça e mais detalhes não foram divulgados.

A assessoria de imprensa de Sheron, que está no ar na novela “Vai na Fé”, disse à Quem que a atriz não comentará o assunto.