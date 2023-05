Família real divulga foto das vestimentas que serão usadas por Charles III na coroação

A menos de uma semana para a coroação do Rei Charles III, que ocorre neste sábado (6), a família real britânica divulgou imagens das vestimentas que serão usadas pelo monarca na cerimônia, que acontecerá na Abadia de Westminster.

“Sua majestade usará vestimentas que apareceram durante as coroações do Rei George IV, em 1821, do Rei George V, em 1911, do Rei George VI, em 1937, e da Rainha Elizabeth II, em 1953, incluindo o 'Colobium Sindonis', a 'Supertúnica', o manto imperial, o cinturão da espada e a luva da coroação", diz a legenda da publicação.

A Supertúnica foi baseada nas túnicas eclesiásticas da era medieval, com enfeites de seda, ouro e prata. Já o manto imperial é vestido por cima da Supertúnica e é feito com um tecido à base de ouro, além de prata e ferro. Na peça, flores, coroas e águias estão bordadas por toda parte.

O cinturão da espada é feito com um tecido de ouro e decorado por arabescos e símbolos nacionais da Inglaterra. Charles III ainda vestirá a luva da coroação na mão direita.

"A luva é vestida para segurar o cetro do soberano durante a coroação e depois removida para seguir até o trono. Na coroação do dia 6 de maio, a luva será apresentada a sua majestade pelo Lorde Indarjit Singh de Wimbledon", explica a publicação oficial.