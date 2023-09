Jojo Todynho revela que motivação para fazer cirurgia surgiu durante viagem a Disney

A cantora Jojo Todynho contou que a motivação para fazer uma cirurgia bariátrica surgiu durante uma viagem à Disney, nos Estados Unidos, em janeiro desse ano. A artista não andou em um brinquedo devido ao seu peso.

“Tem um simulador do Avatar, que eu amo aquele brinquedo, eu vou três, quatro vezes no mesmo dia se deixar, porque eu gosto muito, e aí não andei no brinquedo por conta do tamanho, que estava muito grande. Não entrei na cadeira”, disse ela, em entrevista ao Link Podcast.

Jojo ainda revelou que em 2022 chegou a pesar 160kg. Ela tem 1,50m de altura. “Estava muito grande. Não transparecia devido ao peito muito grande, da bunda muito grande, a perna muito grande, a gordura deu uma distribuída. E eu não sentia dor, só a respiração porque tenho bronquite asmática”.

A artista também afirmou na entrevista não ter se arrependido do casamento com o militar Lucas Souza, que durou nove meses. No entanto, confessa que se decepcionou com o ex. “O que mais me doeu no fim da minha relação foi que ele falou para uma jornalista que chegou em casa, me pegou na cama com o outro, que filmou a situação. Ninguém em sã consciência faz isso. Todo mundo ficou indignado. Isso foi a pior pancada da vida de uma pessoa que dizia que me amava todo dia”.