Cariúcha sai em defesa de Lucas Souza e rebate Jojo Todynho: 'não vou expor ele'

A influenciadora Cariúcha, de 33 anos, rebateu, nesta quarta-feira (22), as falas de Jojo Todynho sobre o término do seu relacionamento com Lucas Souza. A ex-participante de A Fazenda 15 criticou a cantora por expor o suposto motivo que teria feito o casal se divorciar.

“Deixa eu falar uma coisa pra você, Jojo. Realmente, eu sei muita coisa do Lucas, até demais. Conheci pessoas com quem ele teve um relacionamento e fui muito amiga dele aqui fora”, começou a influenciadora. “Além de saber muita coisa, eu tenho áudios e vídeos dele, na verdade, eu não tenho mais. Eu excluí tudo porque o Lucas confiou em me contar, mas eu decidi apagar tudo”.

“Uma coisa que eu não vou fazer é chantagem e escrachar o Lucas, porque ele confiou em mim. O segredo dele eu vou levar para o meu túmulo. Não vou expor ele”, indagou a influenciadora.

QUESTÕES RESOLVIDAS

Nos stories seguintes, Cariúcha contou que resolveu suas próprias questões com Lucas antes de sua eliminação do reality show. “Não vou ser baixo nível de arrumar confusão com ele lá dentro e eu aqui fora. Ele não tem como se defender”, disse a influenciadora.

“CONVERSAS COM OUTROS HOMENS”

Na última terça-feira (21), Jojo Todynho acusou o ex de ser violento e disse que o fim do casamento ocorreu após ela encontrar mensagens de Lucas com outros homens.

“E quando contei isso para ele, quando fui questionar, ele se descontrolou, como ele fez ontem, com o [Cezar] Black, e falou que ia me colocar de homofóbica na Internet. Aí eu fiquei com medo. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”, compartilhou Jojo nos stories do Instagram.