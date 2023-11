Relação entre genro e sogro é descoberta por mulher em Araraquara e viraliza; entenda

Uma moradora de Araraquara, no Interior de São Paulo, expôs nas redes sociais o caso amoroso entre seu marido e seu pai. O caso de traição inusitado viralizou na internet após a publicação de um vídeo em que a mulher aparece quebrando os vidros do carro do esposo. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar.

Durante a confusão, o próprio pai ateou fogo no veículo e precisou ser contido pela população. Ele ainda foi agredido por moradores do local após gritar e atirar garrafas nas casas vizinhas.

As imagens mostram populares tentando conter as chamas do veículo enquanto o homem gritava na rua sobre o caso que teve com o genro. A mulher terminou o relacionamento com o marido após a descoberta.

Traição foi exposta no Facebook

Em publicações feitas no Facebook, a mulher relata que descobriu a traição no último domingo (19), ao ver uma troca de mensagens íntimas entre o pai e o marido no celular. Ela também encontrou no aparelho um vídeo dos dois juntos em um motel da cidade.

Legenda: Mulher expõe traição de marido com o pai em post no Facebook Foto: Reprodução/Facebook

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como dano e lesão corporal. Segundo a pasta, “um homem de 45 anos se envolveu em uma briga familiar, depredou um veículo e arremessou uma garrafa que atingiu uma mulher que estava próxima”, diz a nota. A SSP ainda disse que o homem foi agredido por populares e socorrido à UPA do bairro, onde foi internado.

O local foi periciado e a ocorrência será investigada pela Polícia Civil de Araraquara.

Publicação viraliza nas redes sociais

Os posts da mulher, originalmente publicados no Facebook, viraram uma thread na rede social X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (22). A exposição do caso de traição alcançou mais de 1 milhão de visualizações e o tópico “genro” se tornou um dos mais comentados na plataforma.