Equipe de Lucas Souza rebate Jojo Todynho após ela revelar motivo do fim do casamento

Após Jojo Todynho revelar, nesta terça-feira (21), os motivos para o término do casamento com Lucas Souza, que participa do reality show “A Fazenda 15”, a equipe do peão resolveu se pronunciar sobre o assunto.

A nota publicada nos perfis de Lucas reforça que o peão já admitiu publicamente que errou com a cantora no fim do relacionamento. No comunicado, eles alegam que estão "estarrecidos diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome dele".

“Um ano após o término de seu relacionamento e ele não consegue seguir em frente, pois a todo momento o puxam para um dos momentos mais tristes de sua vida. É como se decretassem que ele nunca mais possa trabalhar, sonhar, realizar e ser feliz", diz a nota.

Veja o pronunciamento da equipe de Lucas:

Ainda conforme a equipe do atual Fazenda, o peão já admitiu que se arrependeu. "[Ele] defende quem ele ama, assim como quem já fez parte da vida dele e isso não tem nada a ver com jogo, pois essa postura é a mesma, desde o dia em que ele tomou consciência que foi instado a tomar algumas atitudes", continuou.

Jojo também foi acusada pela equipe do peão de trazer supostas mentiras sobre Lucas. "Não entendemos o que leva a senhora ex-esposa de Lucas vir a público, periodicamente, com doses de 'verdades', sendo que dentro do programa ele a defende. A audiência a cita e ela se revolta contra aquele que é só gratidão por ela", afirmou.

A equipe ainda julga as atitudes da funkeira como "injustas", pois o ex-marido não pode responder devido ao confinamento. "Por se tratar de assuntos estritamente pessoais, não conhecemos os pormenores totalmente, uma vez que ele sempre quis poupá-la de qualquer chateação durante essa passagem dele pelo programa", destacou.

Por fim, os assessores do peão comunicaram que medidas legais serão tomadas. "Nosso jurídico já está em campo para atuar conforme manda a lei e a equipe segue aqui unida no propósito de fazer Lucas campeão de A Fazenda 15, pois sabemos que depois da tempestade vem a bonança e contamos com a 'Tropa do Lucas'', mais unida que nunca. Não vamos permitir que jogadas externas atinjam o jogo do nosso peão. Ninguém solta a mão de ninguém”, concluiu.

Acusações

Jojo disse hoje que o relacionamento terminou após ela flagrar conversas do militar com outros homens. A artista ainda disse que Lucas a ameaçou de a expor como homofóbica e que ele bateu em seu cachorro. A cantora também relatou que o ex tinha surtos repentinos.