Luana Piovani alfineta Cauã Reymond após Mariana Goldfarb falar de 'relacionamento abusivo'; entenda

A atriz Luana Piovani causou polêmica ao fazer críticas a Cauã Reymond nas redes sociais. Por meio do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que Mariana Goldfarb, que já foi casada com o ator, comenta sobre os traumas e as dificuldades de viver em um relacionamento abusivo.

"Conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o seu jeito errado constantemente, que te critica", menciona a modelo na publicação, mas sem citar o nome do ex-marido. No entanto, internautas apontaram que a postagem dizia respeito a Cauã, embora a influenciadora não tenha se referido diretamente a ele.

Logo depois, Luana Piovani compartilhou o vídeo em sua própria conta criticando o ator, reforçando que o discurso de Mariana era mesmo para Cauã Reymond.

"Quem diria, hein? O queridinho das publis não conseguiu fugir do 'karma' de ser um bosta", disse a atriz.

Recentemente, Luana se envolveu em outra polêmica ao comentar o caso de agressão cometido por Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann. O empresário afirmou estar vivendo um drama em meio à exposição dos problemas da família. Piovani, então, publicou um vídeo mandando um recado para ele.

"Isso, tomara que chova tomate, ovos, laranja podre, seu ignorante. Agora saboreie seu fracasso sendo pai e homem. Acho pouco", comentou Luana nas redes sociais.