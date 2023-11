Giovanna Chaves volta a falar sobre a mãe após desabafar sobre falta de independência financeira

A atriz e cantora Giovanna Chaves postou um vídeo no Instagram, nesta terça-feira (21), falando sobre a relação com a mãe, Gislane Lopes. Há alguns dias, a artista, de 21 anos, fez um longo desabafo na rede social relatando que não tinha autonomia alguma sobre seu dinheiro, apesar de ser a responsável pelas despesas da casa desde os 13 anos. Ela também chegou a dizer que não sabe quanto ganha. Logo após realizar a postagem, Giovanna apagou e voltou atrás, dizendo que havia sido explosiva e que falou coisas sem pensar.

Giovanna voltou a elogiar a relação com a mãe e garantiu que está tudo bem entre elas. “Como falei no meu post anterior, sei lá, uns dois dias atrás, falei que estava tudo bem entre eu e minha mãe. Realmente, está tudo bem. Eu nunca vou brigar com a minha mãe. Quem me acompanha, quem vê tudo que eu posto aqui há anos, enfim, me viu crescer, sabe o meu respeito, sabe o carinho que tenho pela minha família, sabe que eu sempre fiz questão de enaltecer a minha mãe, falando que eu só cheguei aqui, eu só cheguei onde eu estava por conta dela, porque ela é a maior guerreira que conheço, ela que sempre correu atrás de tudo e esteve do meu lado”, iniciou ela, em vídeo postado nos Stories.

“Acho que todo mundo acaba tomando algumas decisões erradas, principalmente em momentos de desespero, e a minha vida pessoal foi muito complicada desde que os meus pais se separaram e muita coisa aconteceu. Graças a Deus, tive meu trabalho para poder auxiliar em casa e ajudar da forma que pude. E graças a Deus também, tive uma mãe que sempre me levou para teste, que sempre esteve do meu lado também, para que a gente pudesse conseguir tudo que a gente construiu juntas. Então, quando vocês falam, tipo: 'Ah, nossa, que mãe narcisista, que mãe isso… ', isso me fere muito, porque, gente, a pior coisa é você ouvir pessoas atacando a sua mãe, sabe? É horrível, não tenho palavras para descrever esse sentimento. E eu nunca terei raiva dela”.

O caso de Giovanna foi muito comparado nas redes sociais ao de Larissa Manoela, que recentemente expôs em entrevista ao “Fantástico” a crise familiar que estava vivendo devido a dinheiro. As duas, inclusive, atuaram juntas na novela “Cúmplices de um Resgate”.