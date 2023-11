Lucas Souza desiste de 'A Fazenda'; entenda as brigas do ex-peão

O participante Lucas Souza desistiu de "A Fazenda 15" nesta quarta-feira (22), após uma série de brigas e revelações na sede. A novidade foi anunciada pela produção do reality rural aos outros jogadores nesta tarde, em um aviso que pede para que eles arrumem as malas do agora ex-peão.

"O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas no closet", diz a nota do programa.

Veja o anúncio da desistência

A desistência do coach e militar provocou diversas reações na fazenda, inclusive a de Jaquelline Grohalski, namorada de Lucas no confinamento. Inconsolável, ela teve de ser carregada por Márcia e André para ouvir o aviso, e após a leitura da nota se desesperou e xingou Kally Fonseca, culpando-a pela saída do namorado.

"Você vai arder nas profundezas do inferno. Você é podre", gritou Jaque, fazendeira da semana.

Briga pesada durante votação

Nesta terça-feira (22), Lucas teve uma briga pesada com Cezar Black na formação da roça. Black comentou sobre a primeira grande discussão entre os dois, ainda no domingo (19), e ainda revelou que soube de Kally que Lucas havia falado fora do confinamento que só ficou com Jojo Todynho, sua ex-esposa, porque queria ser "rico e famoso".

Lucas se descontrolou e partiu para cima de Black, e os dois tiveram de ser separados por outros peões e tomaram aviso da apresentadora Adriane Galisteu. Momentos após, o peão começou a chorar e dizer que não queria mais participar do momento, mas foi encorajado por Galisteu: "Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar agora. Lucas, faz parte do game. Você está em um game. Respira, toma uma água, vamos seguir".