Ana Paula Padrão atualiza estado de saúde do marido: ‘não se locomove ainda’

Ana Paula Padrão atualizou o estado de saúde do marido, Gustavo Diament, em story publicado nesta quinta-feira (26). O executivo, que está internado em São Paulo após cair em uma vala de sete metros de profundidade, está em processo de recuperação, mas ainda sem se locomover, destaca a jornalista. Lembrando que o acidente ocorreu logo depois de ele sofrer um assalto à mão armada na Via Dutra, em São Paulo, no domingo (22).

A comandante do MasterChef deixou claro que a situação é positiva, mas requer paciência e resiliência. “Estou passando aqui para dar notícias do Gustavo, que está melhor. A gente já sabe exatamente qual a extensão dos traumas, das fraturas. A gente sabe que é osso, mas osso cola. Tem muitas fraturas, mas eu já consigo ter um horizonte, inclusive de planejamento das próximas semanas”, comentou.

Como se trata de um processo lento de recuperação, a famosa alegou ainda não saber quando o marido deve receber alta da unidade hospitalar. “A gente fica aqui mais alguns bons dias, mas eu espero muito que na semana que vem tenha uma boa notícia e a gente possa ir para casa.”

Ela também detalhou que este momento delicado tem sido de provação, mas também de muita entrega e felicidade: “Tem uma preparação para isso, ele não se locomove ainda, então eu preciso me preparar. Eu estou fazendo isso com muita felicidade, eu nunca pensei que em uma situação como essa eu poderia me sentir tão feliz. Eu sei que eu ganhei meu marido de novo”, comemorou.

No dia 23 de outubro, Ana contou, em vídeo no Instagram, que ela e o companheiro haviam passado o fim de semana na Serra da Mantiqueira e estavam retornando para São Paulo. Ela estava de carro e Gustavo, de moto, até que o marido foi assaltado por duas pessoas em uma moto, ambas armadas. Na época, ela dividiu com os seguidores que o esposo teve duas escápulas quebradas em vários lugares, uma vértebra no meio da coluna fraturada, outra vértebra na base da coluna fraturada, além de ter quebrado a bacia.