Graciele Lacerda se pronuncia após polêmica de perfil fake: 'difamada, injustiçada, caluniada'

A jornalista Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé di Camargo, se pronunciou, nesta quinta-feira (9), sobre a polêmica envolvendo as acusações de que ela teria um perfil fake para "semear o caos" na família.

Após Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé, ter exposto o caso na internet nesta semana, Graciele usou as redes sociais para se defender. Segundo o relato, ela diz estar sendo "bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada".

A companheira do sertanejo ainda afirmou que "nesse momento, esperar, ficar quieta, está sendo muito difícil". "A minha verdade eu sei, eu sei quem eu sou, a minha essência. E isso ninguém, vai tirar, ninguém vai mudar. O que estão fazendo comigo é muito grave", alegou a empresária.

Ruptura na família Camargo

A discussão repercutiu na internet e causou uma ruptura na família. Igor Camargo revelou que não é mais o responsável pelas finanças do pai após mais de 5 anos de parceria profissional.

"Houve uma ruptura profissional, não motivada pelo o que a mídia acusa, e garanto que todos os compromissos com nossos parceiros serão preservados em uma transição gradual e, provavelmente, a ruptura é temporária", disse o herdeiro de Zezé.

Camila e Wanessa se manifestam

Wanessa e Camilla Camargo se pronunciaram, nessa quarta-feira (8), sobre a briga familiar envolvendo o pai, Zezé di Camargo, e a madrasta, Graciele Lacerda.

“O que a gente queria deixar, antes de mais nada, bem claro é que a gente é uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos”, declarou Camila.

Através das redes sociais, elas rebatarem as críticas ao cantor sertanejo, que foi alvo de ataques na internet após defender a esposa. "Tá rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai”, disse Camilla. “Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade", afirmou Wanessa.

Camilla reforçou a declaração da irmã. "Independente de qualquer coisa, nós: eu, Wanessa, Igor, nossa mãe e nosso pai, sempre seremos uma família”, afirmou.

Entenda o caso

Em outubro, Amabylle Eiroa, companheira de Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo, expôs nas redes sociais que Graciele utilizava um perfil falso para atacar a família do cantor.

"Àquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações: saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet e, após ser descoberta, gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal", declarou.

Um vídeo divulgado por Leo Dias mostra a atual de Zezé com o celular na mão, editando uma foto no Instagram, e, na imagem, é possível ver o perfil falso entre as contas administradas por Graciele. Ao colunista, Zezé Di Camargo confirmou que a esposa usava o perfil fake, mas disse que "não pretende intervir na briga",e espera que Graciele, Amabylle e Wanessa "se resolvam sozinhas, da maneira como bem entendam".