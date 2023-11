Em meio a briga familiar, Graciele Lacerda diz que Wanessa foi usada

A jornalista Graciele Lacerda tem usado os comentários do Instagram para “tirar dúvidas” dos seguidores sobre a briga familiar que está envolvida. Ela foi acusada por Amabylle Eiroa, noiva de Igor Camargo, de criar um perfil falso na internet para atacar a família do marido, incluindo as enteadas Wanessa e Camila Camargo, e a ex-mulher do artista, Zilu Godói.

Uma seguidora perguntou a Graciele na rede social se ela havia parado de falar com Wanessa. A jornalista negou: “Em nenhum momento. Ela foi usada”, disse.

Outra pessoa questiona o motivo dela não ter se pronunciado ainda sobre a confusão. A esposa de Zezé se justifica: “Quando a polícia e a Justiça autorizarem, eu vou falar”.

Graciele também curtiu um comentário que critica Zilu. A publicação diz: “Engraçado que com a outra lá os filhos cagam e andam. Já trocou de homens várias vezes. Comeu pinto branco, preto, amarelo e vermelho. Agora na vida do pai fazem um inferno. Madrastas, tentem ao máximo não se envolver em assunto de pai vs mãe. A conta sempre chega para as madrastas, e repito: nós sempre vamos sair como erradas”.

Outro seguidor pede a jornalista: “Se manifesta, mulher”. Graciele respondeu: “Calma! Já está chegando a hora”.

Na terça-feira (7), Igor Camargo confirmou publicamente que não trabalha mais com o pai, confirmando os problemas familiares. Ele era responsável pela gestão financeira do sertanejo