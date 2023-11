Camila e Wanessa Camargo se pronunciam após polêmica de Graciele Lacerda: 'somos uma família'

Nesta quarta-feira (8), Wanessa Camargo e Camilla Camargo se pronunciaram pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o pai, Zezé di Camargo, e a madrasta, Graciele Lacerda, que teria criado um fake para atacar as enteadas e a ex-esposa do cantor sertanejo, Zilu Godói.

“O que a gente queria deixar, antes de mais nada, bem claro é que a gente é uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos”, declarou Camila.

Através das redes sociais, elas rebatarem as críticas ao cantor sertanejo, que foi alvo de ataques na internet após defender a esposa. "Tá rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai”, disse Camilla. “Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade", afirmou Wanessa.

"Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz”, defendeu a cantora. "Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família. Estamos aqui pra dizer pra você, pai, que a gente te ama muito e a gente tá com você sempre”, destacou.

Camilla reforçou a declaração da irmã. "Independente de qualquer coisa, nós: eu, Wanessa, Igor, nossa mãe e nosso pai, sempre seremos uma família”, afirmou.

CONFIRA O VÍDEO:

ENTENDA O CASO:

Em outubro, Amabylle Eiroa, companheira de Igor Camargo, filho de Zezé di Camargo, expôs nas redes sociais que Graciele utilizava um perfil falso para atacar a família do cantor.

"Àquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações: saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet e, após ser descoberta, gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal", declarou.

Um vídeo divulgado por Leo Dias mostra a atual de Zezé com o celular na mão, editando uma foto no Instagram, e, na imagem, é possível ver o perfil falso entre as contas administradas por Graciele. Ao colunista, Zezé Di Camargo confirmou que a esposa usava o perfil fake, mas disse que "não pretende intervir na briga",e espera que Graciele, Amabylle e Wanessa "se resolvam sozinhas, da maneira como bem entendam".