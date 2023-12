Greta Gerwig admite chance de spin-off de ‘Barbie’ com trama centrada em Ken

Colhendo os louros do sucesso do filme "Barbie", a idealizadora Greta Gerwig admitiu timidamente à apresentadora Sharyn Alfonsi, em entrevista para o programa “60 Minutos”, da CBS, a possibilidade de transformar o longa sobre a boneca mais famosa do mundo numa saga. “Quero dizer, a verdade é que, sabe… Acho que vamos ver”, disse.

Ela afirmou, ainda, que, se houver uma continuação, será centrada no Ken, pois o personagem, para ela, tem muitas camadas a serem exploradas. “Tínhamos muito material para o Ken. Escrevíamos, escrevíamos e escrevíamos”, relatou a diretora.

Porém, a vontade de Greta confronta o que os atores do longa já afirmaram em entrevistas. Margot Robbie explicou, em 17 de novembro, à Associated Press, que “Barbie” foi pensado para existir como uma produção autônoma e não uma saga. “Acho que deixámos tudo neste filme. Não o construímos para ser uma trilogia ou algo do gênero”, disse a atriz australiana. “Greta entregou tudo nesta produção, por isso não consigo imaginar o que virá a seguir”, acrescentou.

O papel de Ken foi pensado para ser de Ryan Gosling, mesmo antes de o ator fazer teste para o personagem. “Escrevemos o nome dele no roteiro e tudo. Estava em todo o lado”, revelou a realizadora. “Quando lhes entregamos o texto, o estúdio disse: ‘Oh, é tão bom que conheçam o Ryan’. E eu disse: ‘Oh, não conheço o Ryan. Nunca o conheci”, detalhou Greta.

Gosling também deu a sua opinião sobre a possibilidade de regressar à Barbieland, em entrevista à revista Variety de 8 de dezembro: “Oh, não me vou aproximar disso. Realmente não sabemos de nada”. Mas acrescentou que, se a ideia for em frente, gostaria de interpretar Husky Ken.